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Здоровье18 января 2022 6:30

Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Комсомольске-на-Амуре

Он расположен по адресу Димитрова, 4
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Комсомольске-на-Амуре

Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре открылся пункт вакцинации от COVID-19 с круглосуточным режимом работы. Он располагается на базе приемного покоя хирургического отделения в Городской больнице №7 по адресу Димитрова, 4.

- Для Комсомольска это второй круглосуточный пункт. Первый работает в Городской больнице имени М. И. Шевчука, - отметил заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале «Здравый смысл 27».

Еще один круглосуточный пункт вакцинации есть в Хабаровске. Он расположен в центре здоровья «Вивея».