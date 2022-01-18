Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре открылся пункт вакцинации от COVID-19 с круглосуточным режимом работы. Он располагается на базе приемного покоя хирургического отделения в Городской больнице №7 по адресу Димитрова, 4.

- Для Комсомольска это второй круглосуточный пункт. Первый работает в Городской больнице имени М. И. Шевчука, - отметил заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале «Здравый смысл 27».

Еще один круглосуточный пункт вакцинации есть в Хабаровске. Он расположен в центре здоровья «Вивея».