В Советской Гавани собака покусала ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Советской Гавани собаки покусали мальчика. Ребенок был госпитализирован.

Мальчика спасла женщина. Она разогнала животных. Проезжавшая мимо скорая помощь отвезла покусанного ребенка в больницу.

Прокурор подал иск в суд. Он ссылался на бездействие администрации, которая должна была принять необходимые меры для отлова и содержания безнадзорных собак.

- По решению суда органы местного самоуправления возместят вред, причиненный мальчику в результате нападения бездомных собак, - рассказали в краевой прокуратуре.