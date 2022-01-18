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Происшествия18 января 2022 8:30

В Советской Гавани собака покусала ребенка

По решению суда, мальчику возместили ущерб
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Советской Гавани собака покусала ребенка

В Советской Гавани собака покусала ребенка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Советской Гавани собаки покусали мальчика. Ребенок был госпитализирован.

Мальчика спасла женщина. Она разогнала животных. Проезжавшая мимо скорая помощь отвезла покусанного ребенка в больницу.

Прокурор подал иск в суд. Он ссылался на бездействие администрации, которая должна была принять необходимые меры для отлова и содержания безнадзорных собак.

- По решению суда органы местного самоуправления возместят вред, причиненный мальчику в результате нападения бездомных собак, - рассказали в краевой прокуратуре.