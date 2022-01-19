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Происшествия19 января 2022 9:30

Комсомольчанин выплатит штраф за оскорбление сотрудника медучреждения

Потерпевший мужчина обратился к прокурору города
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Комсомольчанин выплатит штраф за оскорбление сотрудника медучреждения

Комсомольчанин выплатит штраф за оскорбление сотрудника медучреждения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выплатит штраф за оскорбление сотрудника наркологического диспансера.

Обиженный комсомольчанин сначала обратился в полицию, но там ему отказали в возбуждении дела об административном нарушении. Тогда мужчина пошел на личный прием к прокурору города.

- Полицейский, отказавший в возбуждении дела, получил выговор: публичный в устной форме. Гражданин, оскорбивший сотрудника наркологии, получил штраф в размере трех тысяч рублей, - рассказали в краевой прокуратуре.