Комсомольчанин выплатит штраф за оскорбление сотрудника медучреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выплатит штраф за оскорбление сотрудника наркологического диспансера.

Обиженный комсомольчанин сначала обратился в полицию, но там ему отказали в возбуждении дела об административном нарушении. Тогда мужчина пошел на личный прием к прокурору города.

- Полицейский, отказавший в возбуждении дела, получил выговор: публичный в устной форме. Гражданин, оскорбивший сотрудника наркологии, получил штраф в размере трех тысяч рублей, - рассказали в краевой прокуратуре.