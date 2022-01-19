В Хабаровском крае сохранятся льготные перелеты для жителей северных районов

Стоимость внутренних рейсов в регионе останется прежней Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжат действовать льготные перелеты для жителей северных районов региона. На эти цели в этом году выделено 188 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Также, губернатор отметил, что на внутрирегиональные перелеты тарифы не вырастут.

- Стоимость останется прежней, благодаря субсидиям из краевого бюджета. На эти цели выделено 604,4 миллиона рублей, - рассказал Михаил Дегтярев.