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Общество19 января 2022 10:00

В Хабаровском крае сохранятся льготные перелеты для жителей северных районов

Стоимость внутренних рейсов в регионе останется прежней
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Стоимость внутренних рейсов в регионе останется прежней

Стоимость внутренних рейсов в регионе останется прежней

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжат действовать льготные перелеты для жителей северных районов региона. На эти цели в этом году выделено 188 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Также, губернатор отметил, что на внутрирегиональные перелеты тарифы не вырастут.

- Стоимость останется прежней, благодаря субсидиям из краевого бюджета. На эти цели выделено 604,4 миллиона рублей, - рассказал Михаил Дегтярев.