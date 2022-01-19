В Хабаровском крае пересчитают амурских тигров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае пересчитают амурских тигров. Численность полосатых кошек проверят с 5 по 7 февраля. Перепись хищников проведут в рамках государственного мониторинга амурских тигров в России.

- Последний расчет численности был проведен в 2015 году. Тогда в Хабаровском крае насчитали 110 тигров, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Учет тигров производится раз в 10 лет, однако в этом году принято решение провести досрочный мониторинг. Решение было принято из-за Международного форума по сохранению популяции тигров. Он пройдет во Владивостоке в сентябре этого года.