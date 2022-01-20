Хабаровских коммунальщиков оштрафовали на сумму свыше 130 тысяч рублей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские коммунальщики будут оштрафованы за неубранные снежные шапки с крыш. Только за одну неделю было вынесено 21 постановление. Среди тех, кто засветился в черном списке и постоянные его представители, и так называемые новички.

— К числу постоянных нарушителей добавились управляющие компании «СК-Дальневосточный», «Амурлифт» и «Жилмассив». Первой УК вынесено предупреждение за не убранный с крыши дома № 122 на проспекте 60-летия Октября снег. А две другие оштрафованы на 15 тысяч рублей каждая, так как они своевременно не очистили придомовые территории на улице Фурманова, 9 и около ДОС, 61 от наледи и снежного наката и не посыпали песком, — рассказала Ольга Жукова, начальник отдела городского управления административно-технического контроля.

Если коммунальщики и дальше будут продолжать работать в том же духе, то в другой раз наказание им грозит более суровое - штраф до 90 тысяч рублей.

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