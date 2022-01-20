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Происшествия20 января 2022 5:40

В Хабаровске управляющие компании получат штрафы из-за неубранного снега во дворах

Жители домов с жалобами обращаются в главное управление регионального госконтроля
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске управляющие компании получат штрафы из-за неубранного снега во дворах

В Хабаровске управляющие компании получат штрафы из-за неубранного снега во дворах

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители краевой столицы жалуются на некачественную уборку дворов от снега и льда.

- Недочеты встречаются в каждом дворе. Нужно усилить работу с организациями в этом направлении, - сказал Дмитрий Зубарев, и. о. руководителя главного управления регионального госконтроля.

Также, он отметил, что управляющая компания должна убирать последствия снегопада в течение 12 часов после выпадения осадков. Если организация не укладывается в срок, ей грозит штраф. С начала этого года поступило уже 13 обращений от жильцов домов.

Раз в четыре месяца региональное управление составляет рейтинг эффективности управляющих компаний. В следующий раз, при составлении рейтинга будет учитываться количество поступивших жалоб из-за некачественной уборки снега.