Хабаровчанин осужден за избиение соседки Фото: Дмитрий Ахмадуллин

51-летний хабаровчанин осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своей соседке, проживающей этажом ниже. Конфликт между жителями дома возник, когда мужчина отказался по просьбе женщины выключить музыку после 23:00. В это время в его квартире была домашняя вечеринка, и хозяин уже был под градусом.

На просьбу не шуметь, мужчина отреагировал остро: угрожая убить и выкрикивая маты, ударил пострадавшую кулаком в нос, а затем давил ногой ей на голеностоп. В итоге, неадекватный сосед сломал женщине ногу, и ей потребовалось длительное восстановление под присмотром врачей. После произошедшего натворивший дел сосед оплатил лечение потерпевшей. Суд также назначил ему наказание в виде обязательных работ.

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