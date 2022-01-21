Жительница Хабаровского края перевела 241 тысячу рублей в фейковую организацию Фото: Анастасия Осипова

58-летняя жительница района имени Лазо наткнулась на рекламу в Сети, обещавшую дополнительный доход. Она перешла по ссылке и ввела свои данные, после чего с ней сразу связались мошенники. Обманщики представились менеджерами крупной фирмы, после чего попросили ее внести депозит. По словам лже-финансистов, компания занималась торговлей на международном финансовом рынке. Доверчивая женщина перевела мошенникам 241 тысячу рублей, после чего последние больше не выходили на связь. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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