Хабаровчанин в третий раз осужден за вождение в нетрезвом виде

Хабаровчанин, севший пьяным за руль, в третий раз осужден за вождение в нетрезвом виде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пьяный водитель-рецидивист приговорен к лишению свободы в Хабаровске. Это уже третья судимость по данной статье, полученная мужчиной. Его дважды лишали водительский прав, но никаких выводов он, видимо, не сделал. Попавшись пьяным за рулем в третий раз, мужчина получил наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев и лишения прав на три года.

До этого горе-водитель отделывался «условкой». Но у суда было достаточно оснований отменить такой вид наказания, заменив его реальным. Окончательный приговор с учетом двух предыдущих оказался серьезным: один год и четыре месяца в колонии и лишение водительских прав на четыре года.

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