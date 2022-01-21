«Студенческий десант» прошел в хабаровском автодорожном техникуме Фото: УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю

Мероприятие «Студенческий десант» прошло в Хабаровске. В автодорожном техникуме студенты встретились с почетными гостями. Полковник милиции в отставке Михаил Хомицкий и полковник милиции в отставке Зинаида Логвинова рассказали о своем опыте работы в Госавтоинспекции и вспомнили яркие моменты со службы. Одна из историй, рассказанных гостями, была про преследование нарушителей ПДД на вертолете. Ветераны акцентировали внимание на том, что успешно завершить захват преступников им помогла сплоченность с сослуживцами.

Кроме того, на мероприятии выступал член общественного совета Александр Хорошев. Он рассказал студентам техникума про льготы для сотрудников полиции, существующие в регионе. После выступлений, гости посетили музей образовательного учреждения.

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