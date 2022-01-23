Хабаровчан запугали объявлениями о необходимости выстраиваться пешими колоннами

Хабаровчан запугали объявлениями о необходимости выстаиваться пешими колоннами Фото: Социальные сети

В Хабаровске появились расклеенные объявления о назначенных пробных эвакуациях. проводит их, якобы, МЧС региона. Однако выяснилось, что все это чья-то несмешная шутка.

В тексте объявлений говорится, что 23 января в полдень необходимо было выходить из домов и выстраиваться пешими колоннами. А кто проигнорирует распоряжение, тому грозит административная ответственность.

В МЧС же ни о каких пробных эвакуациях не слышали и ничего подобного не организовывали.

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