Хабаровчан запугали объявлениями о необходимости выстраиваться пешими колоннами

Хабаровчан запугали объявлениями о необходимости выстаиваться пешими колоннами
Фото: Социальные сети
В Хабаровске появились расклеенные объявления о назначенных пробных эвакуациях. проводит их, якобы, МЧС региона. Однако выяснилось, что все это чья-то несмешная шутка.
В тексте объявлений говорится, что 23 января в полдень необходимо было выходить из домов и выстраиваться пешими колоннами. А кто проигнорирует распоряжение, тому грозит административная ответственность.
В МЧС же ни о каких пробных эвакуациях не слышали и ничего подобного не организовывали.
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