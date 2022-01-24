В Магаданскую область завезли подростковую вакцину от ковида «Спутник М» Фото: Иван МАКЕЕВ

Первая партия подростковой вакцины от коронавируса «Спутник М» поступила в Магаданскую область. Начиная с текущей недели, в регионе стартует кампания по вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения и демографической политики региона Иван Горбачев.

- С учетом того, что в сравнении с 2020 годом новый штамм COVID вызывает все больше заболеваемость у детей в возрасте пяти лет, и у ряда переболевших имеются определенные осложнения, я настоятельно рекомендую в текущий непростой период, когда по всей России идет рост штамма «омикрон», привить своих детей, - сказал он.

Министр напомнил, что вакцинироваться сейчас можно, начиная с 12 лет. Для этого потребуется разрешение от родителей. С 15 лет оно уже не нужно.

Противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции. Нельзя ставить прививку и в момент болезни. Стоит подождать 2-4 недели.

- Вакцинация в школах начнется завтра или послезавтра. Мы начнем с поликлиник. Если будут собраны группы от 10 человек, то можно с выездом непосредственно в школы, - добавил Горбачев.

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