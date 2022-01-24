В Хабаровске выбирают новый состав присяжных заседателей Фото: Администрация Хабаровска

Обновленный состав присяжных заседателей формируют в Хабаровске. Он будет действовать на протяжении нескольких лет. Кандидатов отбирают для краевого суда, районных судов, первого Восточного окружного военного суда города, об этом сообщили в мэрии.

Те, кто будут включены в списки, получат уведомления с разъяснением о возможности до 8 апреля 2022 года ознакомиться со списками.

- Необходимо будет подать письменные заявления об исправлении в них неточных сведений или об исключении их из списков кандидатов в присяжные заседатели. Число граждан, подлежащих включению в общий список, - 68 530 человек, в запасной - 17 132 человека, - рассказали в пресс-службе администрации.

Дальнейшая информация о формировании списков кандидатов в присяжные заседатели будет опубликована на сайте мэрии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.