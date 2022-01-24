Целую школу в Хабаровском крае закрыли на карантин
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Комсомольске-на-Амуре закрыли на карантин целую школу. Причиной стало то, что дети массово заболели ОРВИ.
Закрыта школа в Ленинском округе и еще девять классов в разных учреждениях образования города. Статистика пугает: сейчас ОРВИ в Комсомольске-на-Амуре болеют больше 1,7 тысячи школьников и 1,2 тысячи дошколят.
Ковид у некоторых детей также диагностируется. Сейчас инфекция выявлена у 27 учащихся. На карантине остаются восемь классов.
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