Впервые за 10 лет в Хабаровском крае увеличился миграционный прирост Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае впервые за 10 лет число приехавших на ПМЖ людей превысило количество тех, кто покинул регион. Об этом свидетельствуют данные статистики краевого министерства экономического развития.

- На 4,5 тысячи человек превысило число покинувших регион. За аналогичный период 2020 года в крае сложилась миграционная убыль 5,9 тысячи человек. В Хабаровский край переезжали из Еврейской автономной области, Забайкалья, Приморья, Сахалина и Республики Бурятия, - рассказали в региональном правительстве.

Помимо того, свои плоды дает программа по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В 2021 году количество россиян, переехавших в край из-за границы, составило около двух тысяч человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.