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Общество24 января 2022 10:00

В центре Хабаровска провели обрезку деревьев

Ветки растений загораживали светофоры и фонари
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В центре Хабаровска провели обрезку деревьев

В центре Хабаровска провели обрезку деревьев

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в центре города провели обрезку деревьев. Сухие ветки убрали с тополей и вязов на улице Шеронова.

- Ветки нависали над проезжей частью, загораживая светофоры и фонари. Работы проводятся именно зимой, пока не началось сокодвижение. Так дерево проще переносит процедуру, - рассказала Екатерина Бакулева, заместитель директора МБУ «Горзеленстрой».

В порядок привели 26 деревьев. Подобная работа будет проведена по всему городу.