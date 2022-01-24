В центре Хабаровска провели обрезку деревьев Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в центре города провели обрезку деревьев. Сухие ветки убрали с тополей и вязов на улице Шеронова.

- Ветки нависали над проезжей частью, загораживая светофоры и фонари. Работы проводятся именно зимой, пока не началось сокодвижение. Так дерево проще переносит процедуру, - рассказала Екатерина Бакулева, заместитель директора МБУ «Горзеленстрой».

В порядок привели 26 деревьев. Подобная работа будет проведена по всему городу.