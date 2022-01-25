Женщина-водитель стала виновницей серьезного ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В центре Хабаровска произошло серьезное ДТП. На улице Павла Морозова женщина-водитель за рулем Toyota Rav-4 врезалась в другое авто и опрокинулась на собственной машине, сообщили в ГИБДД города. Все произошло около пяти часов вечера.

- 33-летняя автолюбительница неправильно выбрала боковой интервал, обеспечивающий безопасное движение, в результате чего совершила столкновение с транспортным средством Toyota Corolla, движущимся в попутном направлении по первой полосе, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Виновница ДТП получила ушибы и была осмотрена в больнице, а затем отпущена домой. Вторая девушка за рулем Toyota Corolla не пострадала.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.