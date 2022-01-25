Женщина-водитель стала виновницей серьезного ДТП в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В центре Хабаровска произошло серьезное ДТП. На улице Павла Морозова женщина-водитель за рулем Toyota Rav-4 врезалась в другое авто и опрокинулась на собственной машине, сообщили в ГИБДД города. Все произошло около пяти часов вечера.
- 33-летняя автолюбительница неправильно выбрала боковой интервал, обеспечивающий безопасное движение, в результате чего совершила столкновение с транспортным средством Toyota Corolla, движущимся в попутном направлении по первой полосе, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Виновница ДТП получила ушибы и была осмотрена в больнице, а затем отпущена домой. Вторая девушка за рулем Toyota Corolla не пострадала.
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