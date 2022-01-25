Михаил Дегтярев поздравил студентов с Татьяниным днем. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Глава региона Михаил Дегтярев поздравил студентов с праздником. Поздравление с Татьяниным днем он опубликовал в своем Telegram-канале.

- Наш край - один из крупнейших научно-образовательных центров России. В регионе обучаются 77 тысяч студентов. Абитуриенты из других регионов страны и зарубежья приезжают в Хабаровский край за знаниями и востребованными компетенциями, - написал глава региона Михаил Дегтярев.

Губернатор пожелал студентам уверенности в своих силах, упорства, смелости в мечтах, а также веры, надежды и любви.