В Хабаровске пенсионер отдал мошенникам 30 тысяч, надеясь спасти дочь

На злоумышленников возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске из-за мошенников пострадал 73-летний пенсионер. Мужчина обратился в полицию.

- Ночью пенсионеру позвонила девушка и представилась его дочерью. Она сообщила, что на улице к ней пристал незнакомец, она ударила нападавшего бутылкой по голове, и он умер, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Лжедочь сказала, что ее якобы задержали, и просила у пожилого мужчины денег для освобождения от уголовной ответственности. После этого к пенсионеру приехал молодой человек крупного телосложения. Пострадавший отдал 30 тысяч рублей.

На злоумышленников возбуждено уголовное дело по второй части статьи 159 УК РФ - «Мошенничество».