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Происшествия25 января 2022 7:40

В Хабаровске пенсионер отдал мошенникам 30 тысяч, надеясь спасти дочь

Пожилой мужчина думал, что дочери грозит тюремный срок
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На злоумышленников возбуждено уголовное дело

На злоумышленников возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске из-за мошенников пострадал 73-летний пенсионер. Мужчина обратился в полицию.

- Ночью пенсионеру позвонила девушка и представилась его дочерью. Она сообщила, что на улице к ней пристал незнакомец, она ударила нападавшего бутылкой по голове, и он умер, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Лжедочь сказала, что ее якобы задержали, и просила у пожилого мужчины денег для освобождения от уголовной ответственности. После этого к пенсионеру приехал молодой человек крупного телосложения. Пострадавший отдал 30 тысяч рублей.

На злоумышленников возбуждено уголовное дело по второй части статьи 159 УК РФ - «Мошенничество».

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