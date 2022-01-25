В Хабаровском крае обсудили стратегию минимизации последствий пятой волны ковида Фото: Правительство Хабаровского края

Медицинские учреждения Хабаровского края готовятся к приходу нового штамма коронавируса. В Комсомольске-на-Амуре прошло совещание с главными врачами по вопросу выработки стратегии минимизации последствий пятой волны коронавируса.

- Часть сотрудников больниц, а именно специалистов отделов кадров и бухгалтерии, планируется перевести в дистанционный режим работы. Кроме этого, возможно привлечение к работе медиков, которые недавно вышли на пенсию, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также в Хабаровском крае планируется создание единого ситуационного центра. Он будет работать на базе первой краевой больницы имени Сергеева. Его задача - взаимодействие со всеми районными отделениями для консультирования тяжелых течений заболевания.