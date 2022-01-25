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Общество25 января 2022 8:57

Пробки в Хабаровске 25 января достигли восьми баллов

Заторы образовались во всех районах краевой столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Пробки в Хабаровске 25 января достигли восьми баллов

Пробки в Хабаровске 25 января достигли восьми баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 25 января сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию в Хабаровске на восемь баллов из десяти. Улица Карла Маркса стоит полностью в обоих направлениях.

Затор на Шевчука движется в сторону улицы Павла Морозова и заканчивается на пересечении с Бассейным переулком. На Волочаевской машины медленно продвигаются в сторону развязки на Краснореченской, далее пробка продолжается по улице 60-летия Победы.

На Запарина затор начинается в районе питомника имени Шуранова и завершается на пересечении с Ленина. На Ленина машины стоят от поворота с Волочаевской до пересечения с улицей Калинина.

На Шеронова затор в двух направлениях: от остановки «Уссурийская улица» до перекрестка с Ленина и от Уссурийского бульвара до улицы Гамарника.

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