В поселке Хабаровского края мужчина убит топором Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае мужчина убил собутыльника топором. Происшествие произошло в поселке Березовый Солнечного района.

- Между мужчинами произошел бытовой конфликт. Они оба были пьяны. Во время конфликта один нанес другому несколько ударов топором. Пострадавшего госпитализировали, в медучреждении он скончался, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ - «Убийство». Мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.