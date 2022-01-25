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Происшествия25 января 2022 10:00

В поселке Хабаровского края мужчина убит топором

Возбуждено уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В поселке Хабаровского края мужчина убит топором

В поселке Хабаровского края мужчина убит топором

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае мужчина убил собутыльника топором. Происшествие произошло в поселке Березовый Солнечного района.

- Между мужчинами произошел бытовой конфликт. Они оба были пьяны. Во время конфликта один нанес другому несколько ударов топором. Пострадавшего госпитализировали, в медучреждении он скончался, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ - «Убийство». Мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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