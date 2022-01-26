Проект «Хабаровск – территория лучших» запустили в столице региона
Фото: Правительство Хабаровского края
Состоялась презентация проекта «Хабаровск - территория лучших». Ее провели в школе №32. Школьники продемонстрировали свои умения в разных областях, а также показали творческие номера. В рамках проекта будет проведен конкурс среди школьников со второго по одиннадцатые классы. Его проведут до конца учебного года. Победителей ожидают подарки и грамоты, а призовой фонд составляет один миллион рублей. Ученики продемонстрируют свои навыки в спорте, музыке, танцах, учебе, а также научной и патриотической работе.
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