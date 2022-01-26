Сотрудники полиции поймали воровку трех мобильных телефонов в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина обратился в полицию с рассказом о том, что его ограбила приятельница. Женщина пришла к нему в гости, а после ее ухода из дома исчезли три мобильных телефона. Стоимость украденного составляет около 60 тысяч рублей. Сотрудники задержали 23-летнюю воровку. Оказалось, что один гаджет уже отправился в комиссионный магазин, а деньги были растрачены на развлечения. Еще два устройства, по словам фигурантки дела, были утеряны. За кражу девушка уже привлекалась к ответственности два года назад. Сейчас по данному случаю возбуждено уголовное дело. Приятельнице пострадавшего грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.