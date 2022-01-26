Стипендии имени Муравьева-Амурского получили студенты Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В честь Дня российского студенчества в Хабаровском крае наградили самых талантливых и активных студентов нашего региона и ЕАО. В этом году стипендию имени Н. Н. Муравьева-Амурского получили 24 обучающихся. Кроме того, в регионе выбрали «Татьяну года».

- Надеюсь, что те знания и опыт, которые вы получаете в вузах, станут ценным багажом в вашей будущей жизни и профессиональной карьере. Продолжайте развиваться и стремиться к большему. Вам это под силу, и в будущем вы станете интеллектуальным и творческим активом Хабаровского края и всей нашей страны, - поздравил студентов Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Зампред отметил, что в скором времени решится вопрос по участию всех награжденных в образовательном форуме «Амур», который запланирован на сентябрь 2022 года. Правительство Хабаровского края в свою очередь готово оказать содействие в трудоустройстве стипендиатов.

Кроме того, в рамках церемонии награждения в регионе выбрали «Татьяну года». Ею стала студентка Дальневосточной государственной академии физической культуры Татьяна Винниченко.

Напомним, что в Хабаровском крае сейчас работает 16 вузов, в которых обучаются по программам высшего образования почти 40 тысяч человек. Подготовка ведется по 125 направлениям и специальностям.

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