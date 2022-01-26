Дистанционные мошенники одолели жителей Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 января выдалось насыщенным для полицейских Хабаровского края. За сутки в УМВД обратились трое жителей региона, обманутых дистанционными мошенниками. Возбуждено три уголовных дела.

Так, в Хабаровске в дежурную часть обратилась 74-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. По уже известной схеме мужчина убедил пенсионерку в том, что с ее счета пытаются похитить деньги. При этом, чтобы сохранить средства, ей необходимо перевести их на безопасные счета. Женщина поверила мошеннику и потеряла 245 тысяч рублей.

Подобная ситуация произошла с 60-летней жительницей Ванинского района. Женщина перевела мошенникам 520 тысяч рублей.

Еще одним пострадавшим стал 58-летний мужчина. По его словам, он решил заказать на одном из сайтов спецтехнику по выгодной цене и позвонил по указанному номеру. Продавец убедил мужчину перевести полную стоимость товара, пообещав выслать необходимые документы. После того, как пострадавший перевел 240 тысяч рублей на указанный счет, продавец перестал выходить на связь.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц и всех обстоятельств совершенных противоправных деяний, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя сообщать свои персональные данные посторонним. Кроме того, не стоит следовать указаниям незнакомцев по совершению различных финансовых операций.

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