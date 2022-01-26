Должностное лицо мэрии Хабаровска выплатит штраф за не убранные от снега дороги

Должностное лицо мэрии Хабаровска выплатит штраф за неубранные от снега дороги Фото: Администрация Хабаровска

Начальник дорог и внешнего благоустройства администрации краевой столицы привлечен к административной ответственности.

- После выпадения снега дороги не были своевременно убраны. На магистралях образовались снежные накаты и наледь. Из-за снега проезжая часть стала уже. Автобусные остановки также остались в снегу, - пояснили в краевой прокуратуре.

По постановлению прокурора начальник дорог выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Мэру города внесены представления. Ведутся работы по уборке снега.