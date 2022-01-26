В Хабаровске ищут женщину, которая расплачивалась в магазинах чужой картой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице разыскивают женщину, которая подозревается в краже денег с чужой банковской карты.

- В полицию обратился пожилой мужчина. Ему 71 год. Свою карту он потерял. В этот же день с нее списали около трех тысяч в разных магазинах, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что потерянной картой расплачивалась женщина. Ее разыскивают для задержания. Заведено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ - «Кража».