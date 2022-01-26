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Звезды26 января 2022 9:10

Режиссер Юрий Быков снимает сериал про дальневосточное ОПГ «Общак»

Проект будет основан на воспоминаниях хабаровского киллера
Илья ФЕДУЛОВ
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Юрий Быков заявил, что это будет масштабная сага об эпохе хаоса и безвластия

Юрий Быков заявил, что это будет масштабная сага об эпохе хаоса и безвластия

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский режиссер Юрий Быков, известный публике социальными драмами «Дурак», «Жить», «Майор» и «Завод», взялся за новый проект. Это будет сериал «Лихие», который расскажет о крупнейшей преступной группировке современной России - «Общак». ОПГ действовала на территории Дальнего Востока с середины 80-х по конец 2000-х и при этом контролировала бизнес 14 процентов территории страны.

Сериал основан на воспоминаниях хабаровского киллера Евгения Демина, который вместе с отцом входил в эту группировку. Проектом занимается компания «Среда», а продюсерами выступили Александр Цекало, Олег Маловичко и Иван Самохвалов.

- Это будет масштабная сага о людях, определивших насилие как способ устройства общества и контроля над ним, стремившихся взять в свои руки власть над целой страной в эпоху хаоса и безвластия. Но главное - это попытка осмыслить образ жизни нескольких поколений новейшей истории России. Сюжет проходит через финал Советского Союза, 90-е и наше время, чтобы ответить на вопрос, изменилось ли мышление и ментальность русского человека и куда двигаться новому поколению, - отметил Юрий Быков в официальном фан-сообществе в ВК.

Релиз сериала запланирован на 2023 год.

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