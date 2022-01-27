В феврале начнется демонтаж ледового городка в хабаровском парке «Динамо»
Фото: Администрация Хабаровска
В хабаровском парке «Динамо» вот-вот начнется разбор ледового городка. Поэтому всем, кто еще не успел вдоволь нагуляться среди скульптур, стоит поспешить и посетить площадку в ближайшие дни. Демонтаж стартует в феврале.
- Сначала уберем елку, потом ледовые и снежные скульптуры, затем всю иллюминацию, включая «Звездное небо». После этого будет демонтирован Гулливер, - рассказал заместитель директора «Городского парка отдыха» Артем Оспанов.
Он отметил, что скульптуры не будут убирать в спешке. Дадут постоять им ровно столько, сколько позволит погода.
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