В феврале начнется демонтаж ледового городка в хабаровском парке «Динамо» Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском парке «Динамо» вот-вот начнется разбор ледового городка. Поэтому всем, кто еще не успел вдоволь нагуляться среди скульптур, стоит поспешить и посетить площадку в ближайшие дни. Демонтаж стартует в феврале.

- Сначала уберем елку, потом ледовые и снежные скульптуры, затем всю иллюминацию, включая «Звездное небо». После этого будет демонтирован Гулливер, - рассказал заместитель директора «Городского парка отдыха» Артем Оспанов.

Он отметил, что скульптуры не будут убирать в спешке. Дадут постоять им ровно столько, сколько позволит погода.

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