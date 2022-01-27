Хабаровчанка похитила у знакомого браслет за 100 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Хабаровска задержана за кражу. Ее обвиняют в том, что она умыкнула дорогостоящий золотой браслет у своего приятеля, сообщили в региональном МВД.

- В правоохранительные органы за помощью обратился житель Краснофлотского района краевого центра. Из квартиры потерпевшего неизвестный похитил принадлежащий мужчине золотой браслет. Было установлено, что дома у потерпевшего гостила компания приятелей, с которыми он распивал спиртные напитки. Оперативники опросили всех участников застолья и установили, что к противоправному деянию причастна 42-летняя не судимая местная жительница, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отпираться женщина не стала и честно призналась, что умыкнула дорогостоящую безделушку, когда друг заснул. Среди ночи она сумела продать ее случайному прохожему на улице, а все деньги спустила на алкоголь.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет колонии.

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