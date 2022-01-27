Спасатели отыскали заблудившегося рыбака в тайге Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Ванинском районе Хабаровского края спасатели сумели отыскать заблудившегося рыбака. Мужчина всю ночь провел один в лесу. О произошедшем рассказали в пресс-службе регионального МЧС. О пропаже мужчины стало известно 26 января. На связь со спасателями вышли рыбаки и сказали, что заблудились, а одного из товарищей и вовсе потеряли по дороге. После этого связь оборвалась.

- Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из краевого центра в Ванинский район для поисков. На его борту находились семеро спасателей поисково-спасательного отряда села Ракитное с необходимым снаряжением и оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, а также сотрудник полиции, - уточнили в ведомстве.

В итоге с воздуха группу рыбаков удалось отыскать. А их товарища - нет. Уже темнело, и поиски пришлось остановить до утра. Новый облет территории оказался более удачным, и мужчину все же нашли.

- Спасатели подняли его на борт вертолета МЧС России и доставили в аэропорт города Советская Гавань. Состояние мужчины удовлетворительное, - рассказали в МЧС.

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