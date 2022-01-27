Жительница ЕАО отдала мошенникам более двух миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

49-летняя жительница поселка Хинганска перевела мошенникам более двух миллионов рублей. Женщина нашла в интернете рекламу о дополнительном заработке. Она оставила свои данные на сайте, и спустя время ей позвонили незнакомцы. Они пообещали жительнице ЕАО ежемесячную прибыль в 250 тысяч рублей, однако потребовали первоначальных вложений.

Для начала преступники запросили 250 долларов, но им хватило и 17 тысяч рублей, которые могла внести женщина. На следующий день ей прислали ссылку на личный кабинет некоего сайта. Туда она прикрепила скан паспорта, а позже получила от «специалиста» дополнительные указания. Он пообещал ей стабильный доход при условии, что она вложит свои 10 тысяч долларов. Мошенник также посоветовал взять эти деньги в кредит. Послушная женщина в течение нескольких дней переслала сначала 720 тысяч рублей, затем еще 380 тысяч. Со слов лже-менеджера, женщина якобы инвестировала свои деньги в проекты, но, увы, они оказывались убыточными. Тогда в ход пошли новые занимательные предложения. Мошенник посоветовал гражданке оформить на него доверительное управление за 500 тысяч рублей, и тогда проекты начнут приносить доход. Жительница Хинганска уговорила мужа взять еще один кредит. Но на этом сложности с заработком не кончились. Со слов «менеджера», преумноженный доход находился на счетах в заграничном банке. Для их вывода он запросил 13 процентов от суммы.

Супруг доверчивой женщины догадался, что они имеют дело с мошенниками, и отказался брать еще один кредит. Жители ЕАО обратились в полицию, и теперь сотрудники займутся выяснением личностей вымогателей. Уже установлено, что номера телефонов, с которых «финансисты» общались с женщиной, фигурируют в аналогичных преступлениях в других регионах.

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