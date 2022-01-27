Пьяный житель Хабаровска угнал машину, разбил ее и скрылся в неизвестном направлении Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Гость хабаровского хостела обратился в полицию с эффектным рассказом. Он решил провести вечер за бутылочкой спиртного в компании своего соседа. После такого времяпрепровождения мужчина уснул, а вот новоиспеченный приятель похитил его ключи от машины. Злоумышленник сел за руль, въехал в крыльцо хостела, затем влетел в сугроб и бросил автомобиль. После этого преступник поспешил скрыться с места происшествия.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать 28-летнего угонщика. Оказалось, что в мае 2021 года лихач вышел из тюрьмы, где находился за разбойное нападение. Все это время молодой человек проживал в данном хостеле и подрабатывал ремонтом помещений. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы за неправомерное завладение транспортным средством. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, а угнанная машина вернулась к хозяину.

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