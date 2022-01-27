С февраля жители Хабаровского края начнут получать повышенные социальные выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С февраля неработающие пенсионеры получат проиндексированные на 8,6 процента пенсии, с доплатой за январь.

- Средний размер страховой пенсии неработающим россиянам должен составить 18 984 рубля в 2022 году. На это потребуется дополнительно выделить более 170 миллиардов рублей, - рассказал Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.

В Хабаровском крае нововведение коснется 346 тысяч жителей. Помимо пенсий проиндексируют и другие социальные выплаты, не привязанные к размеру МРОТ, например, материнский капитал.

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