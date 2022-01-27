В Хабаровске 28 января прогнозируют небольшой снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске 28 января днем ожидается около -17 градусов. Ночью от -27 до -25. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

На юге края днем также пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут в светлое время суток от -16 до -11 градусов. Ночью от -26 до -21. Ветер западный будет дуть со скоростью 7-14 метров в секунду.

В центральных районах также возможен местами небольшой снег. Температура днем от -24 до -8 градусов и от -30 до -18 ночью. Скорость ветра западных направлений составит до 12 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -32 до -20 градусов. Днем от -22 до -10 градусов. Ветер различных направлений 2-14 метров в секунду.

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