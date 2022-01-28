Массовое ДТП в Хабаровске: столкнулись четыре автомобиля
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске произошло массовое ДТП. Травмы получили три человека. О произошедшем рассказали в ГИБДД города.
Авария случилась в районе дома №25 на улице Краснореченской 27 января. Nissan Leaf на полном ходу вылетел на встречную полосу и там протаранил Toyota Vitz. Миниатюрную иномарку тут же отбросило на находившуюся рядом Toyota Harrier. На скользкой дороге водитель последней не смог контролировать ситуацию и врезался в Nissan AD. Машины буквально раскидало по проезжей части.
- В результате ДТП травмы получили пассажир Toyota Vitz и два водителя: Nissan AD, а также Nissan Leaf, - рассказали в дорожном ведомстве.
Там отметили, что в четвертом автомобиле находился подросток 2008 года рождения. Он был пристегнут и травм не получил.
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