В Магадане заработает тест-центр на омикрон-штамм коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С февраля в Магадане появится все необходимое для проведения тестов на ковид-штамм омикрон. В городе заработает специальный центр тестирования. Об этом губернатору Сергею Носову доложил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Иван Горбачев.

Открытия центра ожидали уже давно, поэтому на прошедшем совещании в правительстве региона Носов спросил о нем со всей строгостью.

- Суббота - это последний срок открытия для вас! - потребовал губернатор.

Специальный тест-центр будет обустроен в бывшей детской стоматологической поликлинике. Тесты на определение омикрон-штамма появятся в регионе с 1 февраля.

- Учреждения труда будут переведены в закрытый режим работы. В образовательных учреждениях введут экспресс-тесты, в школах подходит вакцинация. Провакцинировали 240 детей. В call-центрах идет работа в несколько смен, звонки делятся на детскую и взрослую поликлинику, - доложила обстановку заместитель председателя областного правительства Татьяна Савченко.

Отметим, что за минувшие сутки ковид в Магаданской области подтвердился у 70 человек. Эта цифра является рекордной за время пандемии.

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