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Происшествия28 января 2022 7:00

В Биробиджане мужчина упал со строительных лесов и сломал обе ноги

Его допустили к работе без инструктажа и заключения трудового договора
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Биробиджане мужчина упал со строительных лесов и сломал обе ноги

В Биробиджане мужчина упал со строительных лесов и сломал обе ноги

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане мужчина при выполнении работ упал со строительных лесов и получил перелом обеих ног. Травмы нанесли тяжкий вред здоровью работника.

Прокуратура ЕАО провела проверку и выявила нарушения. Выяснилось, что мужчина был допущен к работе без прохождения специального обучения и инструктажа по технике безопасности. Кроме этого, с работником не был заключен трудовой договор.

Надзорное ведомство направило требование о явке руководителю, чтобы решить вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Также прокуратура обратить в суд, чтобы взыскать компенсацию морального и материального вреда в пользу работника.

- Материалы прокурорской проверки направлены в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 143 УК РФ - «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - рассказали в надзорном ведомстве.

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