Жителей Хабаровского края приглашают поучаствовать во всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой победы»

На конкурс принимаются рассказы, стихи и очерки Фото: Евгения ГУСЕВА

У жителей Хабаровского края есть возможность попробовать себя на литературном поприще, возрастных ограничений нет. До 1 мая принимаются заявки на всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы», который проводится уже в восьмой раз.

На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения и рисунки, а также тексты военно-патриотических песен.

Организаторы мероприятия: Союз писателей России, Российское военно-историческое общество, минобороны РФ, федеральные министерства науки и высшего образования, культуры.

- Конкурс проводится для сохранения и увековечивания памяти о героизме советских солдат, защищавших рубежи нашей Родины, а также военнослужащих, которые участвовали в локальных войнах. Мероприятие важно для воспитания у нового поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги героев прошлого, - отмечают организаторы мероприятия.

Работы на конкурс нужно отправлять по электронной почте: gvp2017@mail.ru. Подробнее указано на официальном сайте: героивеликойпобеды.рф.

10 июня определят полуфиналистов, а до 25 июля - финалистов. Победителей определят 1 сентября 2022 года.

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