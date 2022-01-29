Краевой форум «Амур» примет молодежь со всего Дальнего Востока и разных уголков страны

В форуме примет участие активная молодежь со всего Дальнего Востока Фото: Правительство Хабаровского края

В 2022 году Дальневосточный молодежный образовательный форум «Амур» изменит свой формат. В планах две окружные смены: дальневосточная и всероссийская. Также перед сменами пройдут еще пять межмуниципальных форумов – «Пред-Амуров».

– «Пред-Амуры» - это не просто новые образовательные площадки для молодежи из разных районов края, но и своего рода отборочные этапы. Лучшие из лучших попадут на смены основного форума, – рассказала Алина Стебнева, и. о. председателя комитета по делам молодежи.

Первые межмуниципальные форумы состоятся уже в марте.

«Пред-Амур-ЮГ» объединит молодежь Бикинского, имени Лазо и Вяземского районов, а «Пред-Амур-ВОСТОК» – Ванинского и Советско-Гаванского районов.

В апреле пройдут:« Пред-Амур-ЦЕНТР» для хабаровчан, молодежи Верхнебуреинского, Нанайского и Хабаровского районов; Пред-Амур-ЗАПАД» для Амурского, Комсомольского, имени Полины Осипенко, Солнечного районов и Комсомольска-на-Амуре.

Заключительным станет «Пред-Амур-СЕВЕР», он состоится в мае для молодежи из Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Николаевского районов.

– Над тематикой и программой этих форумов еще идет работа. Темы же окружных и всероссийской смен уже известны: социальное предпринимательство, семейные ценности и здоровый образ жизни. – добавила Алина Стебнева.

Всероссийская смена в этом сезоне будет второй и пройдет с 14 по 20 сентября под пилотным названием «Здоровье-на-Амуре».

Организовать ежегодный форум всероссийского уровня в декабре 2021 года.

Форум «Амур» проводится в Хабаровском крае с 2016 года. За это время в нем приняли участие более трех тысяч человек. За это время подготовлено более 500 проектов, более 40 человек прошли стажировки в крупных дальневосточных компаниях.

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