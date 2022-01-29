В Хабаровском крае 30 января пройдет небольшой снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице 30 января осадков не ожидается. Температура днем составит от -18 до -25 градусов, а ночью от -26 до -33. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-5 метров в секунду. Об этом сообщается в региональном МЧС.

В южных районах Хабаровского края местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха будет от -13 до -18 градусов. Ночью от -25 до -30. Скорость юго-западного ветра достигнет от 6 до 11 метров в секунду.

В центральных районах края также будет небольшой снег. Исключениями станут Хабаровский, Нанайский и Верхнебуреинский районы: там осадков не ожидается. Температура воздуха днем от -10 до -28 градусов, а ночью от -18 до -42. Западный ветер подует со скоростью от 3 до 11 метров в секунду.

Небольшой снег пройдет и в северных районах. Днем там будет от -8 до -17 градусов, а ночью от -15 до -35. Скорость ветра различных направлений составит от 3 до 14 метров в секунду, а на побережье Татарского проливы ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.