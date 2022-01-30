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Общество30 января 2022 9:30

В Хабаровском крае муниципалитет помог фермеру купить сыроварню

Мини-цех появится в Вяземском районе летом
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Фермерское хозяйство Камаловых является единственным в районе хозяйством, которое занимается разведением коз

Фермерское хозяйство Камаловых является единственным в районе хозяйством, которое занимается разведением коз

Фото: Правительство Хабаровского края

В Вяземском районе появилась сывоварня. Дорогостоящее современное оборудование владельцу крестьянско-фермерского хозяйства Эдуарду Камалову удалось приобрести благодаря муниципальной программе поддержки сельхозтоваропроизводителей. Фермеру возместили 70% затрат.

Фермерское хозяйство Камаловых является единственным в районе хозяйством, которое занимается разведением коз.

- Сейчас сыр изготавливается небольшими партиями в бытовых условиях. Но с появлением оборудования увеличим объемы продукции и улучшим качество сыра, - рассказал Эдуард Камалов.

Мини-цех по изготовлению сыра планируется запустить летом. Сейчас фермеры готовят новый бизнес-план. Планируется увеличить стада коз и помещения для их содержания.

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