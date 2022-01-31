В Хабаровске задержали 19-летнюю закладчицу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске задержана 19-летняя девушка. Ее обвиняют в распространении наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.

- Установлено, что злоумышленница в одной из групп в социальной сети приобрела запрещенные вещества. В октябре 2021 года обвиняемая на том же ресурсе в интернете разместила объявление о продаже производного N-метилэфедрона. После чего с ней связался покупатель, которому она путем оборудования закладки в Индустриальном районе краевого центра сбыла синтетический наркотик весом 0,14 грамма, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что остальные наркотики девушка хранила у себя дома. Теперь ей грозит до двадцати лет колонии. Сейчас наркодилерша находится под подпиской о невыезде.

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