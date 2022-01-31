В Хабаровске задержали 19-летнюю закладчицу
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Хабаровске задержана 19-летняя девушка. Ее обвиняют в распространении наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.
- Установлено, что злоумышленница в одной из групп в социальной сети приобрела запрещенные вещества. В октябре 2021 года обвиняемая на том же ресурсе в интернете разместила объявление о продаже производного N-метилэфедрона. После чего с ней связался покупатель, которому она путем оборудования закладки в Индустриальном районе краевого центра сбыла синтетический наркотик весом 0,14 грамма, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что остальные наркотики девушка хранила у себя дома. Теперь ей грозит до двадцати лет колонии. Сейчас наркодилерша находится под подпиской о невыезде.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;