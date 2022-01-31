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Общество31 января 2022 8:00

Хабаровчане смогут отслеживать движение городского транспорта

Местоположение автобусов отображается в приложении «2ГИС»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Местоположение автобусов отображается в приложении «2ГИС»

Местоположение автобусов отображается в приложении «2ГИС»

Фото: Администрация Хабаровска

Жители Хабаровского края смогут отслеживать местонахождение транспорта онлайн. Автобусы теперь отображаются в приложении «2ГИС». Функция стала доступна с 26 января.

- Почти весь общественный транспорт отображается на карте. Есть и те машины, которые не мониторятся из-за технических неисправностей или перенастройки системы. Но таких мало, - отметил Дмитрий Кондрашкин, и.о. директора МБУ «ХМНИЦ».

КОНКРЕТНО

Отслеживать местонахождение городского транспорта можно с помощью сервиса yandex, сайта bus27.ru, а также на сайте «Транспорт27.рф» и в мобильном приложении Go2bus.

Круглосуточный номер телефона диспетчера: 45-00-56.

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