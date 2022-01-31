Хабаровчане смогут отслеживать движение городского транспорта

Местоположение автобусов отображается в приложении «2ГИС»
Фото: Администрация Хабаровска
Жители Хабаровского края смогут отслеживать местонахождение транспорта онлайн. Автобусы теперь отображаются в приложении «2ГИС». Функция стала доступна с 26 января.
- Почти весь общественный транспорт отображается на карте. Есть и те машины, которые не мониторятся из-за технических неисправностей или перенастройки системы. Но таких мало, - отметил Дмитрий Кондрашкин, и.о. директора МБУ «ХМНИЦ».
КОНКРЕТНО
Отслеживать местонахождение городского транспорта можно с помощью сервиса yandex, сайта bus27.ru, а также на сайте «Транспорт27.рф» и в мобильном приложении Go2bus.
Круглосуточный номер телефона диспетчера: 45-00-56.