Хабаровчане смогут отслеживать движение городского транспорта

Местоположение автобусов отображается в приложении «2ГИС» Фото: Администрация Хабаровска

Жители Хабаровского края смогут отслеживать местонахождение транспорта онлайн. Автобусы теперь отображаются в приложении «2ГИС». Функция стала доступна с 26 января.

- Почти весь общественный транспорт отображается на карте. Есть и те машины, которые не мониторятся из-за технических неисправностей или перенастройки системы. Но таких мало, - отметил Дмитрий Кондрашкин, и.о. директора МБУ «ХМНИЦ».

КОНКРЕТНО

Отслеживать местонахождение городского транспорта можно с помощью сервиса yandex, сайта bus27.ru, а также на сайте «Транспорт27.рф» и в мобильном приложении Go2bus.

Круглосуточный номер телефона диспетчера: 45-00-56.