В Хабаровске 1 февраля немного потеплеет Фото: Светлана Макеева

В Хабаровске 1 февраля днем ожидается около -17 градусов. Ночью от -27 до -25. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Без осадков.

На юге края без существенных осадков. Столбики термометров покажут в светлое время суток от -14 до -9 градусов. Ночью от -31 до -26. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах также возможен небольшой снег. Температура днем от -22 до -6 градусов и от -35 до -12 ночью. Ветер западный, его скорость составит до 14 метров в секунду.

В северных районах местами небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от -30 до -10 градусов. Днем от -16 до -6 градусов. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду.

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