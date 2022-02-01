В рейтинге «управляек» Хабаровского края появились еще четыре организации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае составлен рейтинг управляющих компаний по итогам деятельности в четвертом квартале. В него вошли 133 организации.

Работу управляющих компаний оценивали по нескольким показателям. Исходя из результатов, рейтинг поделили на три зоны: зеленая, желтая и красная. Отдельно составлены рейтинги по Хабаровску, Комсомольску-на-Амуре, а также по Хабаровскому и Комсомольскому району.

- Решается вопрос о прекращении лицензии ООО «УК «Хабаровская», потому что эта организация в двух последних рейтингах была в красной зоне. Также решается судьба ООО «Гермес», они в желтой зоне, - рассказал Дмитрий Зубарев, и. о. начальника главного управления госконтроля и лицензирования.

Также он сообщил, что в рейтинге появились четыре новые «управляйки»: три из них в Хабаровске, одна в Комсомольске-на-Амуре.