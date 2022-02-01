В Хабаровске становится теплее
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске 2 февраля днем ожидается около -17 градусов. Ночью от -29 до -27. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Без осадков.
На юге края без существенных осадков. Температура в светлое время суток от -16 до -11 градусов. Ночью от -31 до -26. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
В центральных районах возможен небольшой снег. Температура днем от -24 до -11 градусов и от -36 до -11 ночью. Ветер западный, скорость составит от 1 до 14 метров в секунду.
В северных районах местами небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от -32 до -7 градусов. Днем от -22 до -7 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
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