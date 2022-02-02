Омикрон-штамм коронавируса добрался до Магадана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магаданской области зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусом. Резкий всплеск наблюдается в особенности среди детей. Речь об этом шла на заседании регионального оперштаба.

- Коронавирусом болеют все возрастные группы, при этом двукратный рост заболеваемости зафиксирован среди детей, резкий скачок заболеваемости отмечен и среди людей работоспособного возраста, самым активным очагом распространения инфекции остаются трудовые коллективы, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Там подчеркнули, что губернатор Сергей Носов потребовал максимально тщательно следить за соблюдением санитарных норм на рабочих местах обычных граждан. Помимо этого Носов поручил минздраву организовать работу так, чтобы избежать больших очередей на тесты и прививки и сделать процедуру максимально удобной для колымчан.

- Центры экспресс-тестирования должны работать полноценный рабочий день, а не несколько часов в сутки, - отметил глава региона.

По последним данным, за минувшие сутки ковид в Магаданской области подтвердился у 80 человек. Это рекорд за время пандемии. 14 были госпитализированы.

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